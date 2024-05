Muere un segundo denunciante de Boeing por una infección, meses después de John Barnett

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

La muerte de Dean inevitablemente levanta algunas cejas porque otro denunciante, John Barnett, murió en marzo de un aparente suicidio, justo cuando estaba en medio de las conversaciones para llegar a un acuerdo con Boeing, a quien estaba demandando por represalias, etc. Sin embargo, sus abogados nos dijeron que John no tenía tendencias suicidas y expresaron sus sospechas por la forma en que había muerto.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!