Actor que hizo de la Rana René dice que el espíritu de Jim Henson en el show se ha "marchitado"

Por si no lo saben, Whitmire le dio voz al personaje durante casi 30 años, incluso en películas icónicas como "The Muppet Christmas Carol" y "Muppet Treasure Island", antes de que Disney lo despidiera en 2017.

Whitmire dice: "Fue mi defensa de la total influencia de Jim dentro de Los Muppets la que en última instancia me terminó echando. No duele ser excluido de un documental, duele ver cómo el espíritu de Jim, el mismo espíritu que se celebra en un documental como este, se marchita innecesariamente".

El ex actor de la Rana René dice que no está dolido por haber sido excluido del próximo documental de Jim Henson , dice que está dolido porque cree que el espíritu de Jim dentro de Los Muppets se está muriendo.

