Simone Biles dice que se desmayó por beber demasiado en su fiesta pre-boda

Y añade: "Habría sido un buen consejo unas tres horas antes... porque de hecho me desmayé y me perdí el resto de la fiesta en la piscina". Simone termina su épica descarga de fotos con una captura de ella recibiendo alcohol en la boca y escribe: "Y luego me desmayé".

La propia Simone aparece bebiendo y sosteniendo varias copas en las fotos, y en una aparece de ella y su madre - Nellie- en la terraza de la piscina. Simone escribe: "mamá Biles probablemente me está diciendo que necesito comer antes de que me desmaye".

