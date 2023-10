Britney Spears dice que publica desnudos como un acto de libertad y autoestima

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Cops Flooded with Calls Over Skinny & Frail Appearance

YouTuber Eugenia Cooney Cops Flooded with Calls Over Skinny & Frail Appearance

Tom Hanks, Rita Wilson Dance Their A--es Off ...

U2 'Sphere' Concert Tom Hanks, Rita Wilson Dance Their A--es Off ... Ed Sheeran Totally Engrossed

Lady Gaga and Old Flame Hit up Bash

'SNL' Afterparty GF Kendall Jenner Supports Bad Bunny Lady Gaga and Old Flame Hit up Bash

Father of 2 Kids Taken Hostage By Hamas Plays Audio of Attack

Terrorist Attack Father of 2 Kids Taken Hostage By Hamas Plays Audio of Attack

With Assists from Mick Jagger, Pedro Pascal and Lady Gaga!!!

'SNL' Bad Bunny Hosts, Performs ... With Assists from Mick Jagger, Pedro Pascal and Lady Gaga!!!

Dave Chappelle Walk-Outs in Boston Over Israel Comments

Because I'm As Free as a Bird!!!

Britney Spears I Post Nudes Because I'm As Free as a Bird!!!

Bikini It Up For These Fellas!!!

Donald Trump Allegedly Asked Melania Bikini It Up For These Fellas!!!

... Claims in New Book

John Stamos I Caught My GF Sleeping w/ Danza ... Claims in New Book

Marty On Hand for 'KOTFM'

AMC Theaters Panic Ensues in L.A. Amid Fire Alarm ... Marty On Hand for 'KOTFM'

De todos modos, esta es solo la última revelación de su libro, "The Woman in Me", que sale al mercado el martes.

Britney escribe: "Sé que mucha gente no entiende por qué me encanta hacerme fotos desnuda o con vestidos nuevos. Pero creo que si hubieran sido fotografiados por otras personas miles de veces, pinchados y posados para la aprobación de otras personas, entenderían que me da mucha alegría posar de la manera que me siento sexy y tomarme mi propia foto".

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!