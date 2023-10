El catálogo musical de Britney Spears supera las 7 millones de escuchas tras la publicación de sus memorias

El libro de Britney Spears no es la única cosa que está recibiendo un montón de miradas en este momento. Su música también ha conseguido MILLONES de escuchas solo un día después de que su libro de memorias llegara a las estanterías.

Según datos de Spotify y YouTube, la biblioteca de Britney recibió más de 7,1 millones de reproducciones el miércoles, el día después de que "The Woman in Me" se publicara, con Spotify representando 4,7 millones de esas escuchas.

En cuanto a cómo se desglosan los flujos de escucha, el álbum de Britney, "In The Zone", acaparó alrededor de 1 millón, "Circus" obtuvo 790 mil, "...Baby One More Time" alrededor de 750 mil y "Oops!...I Did It Again" alrededor de 650 mil reproducciones.

¡En términos de canciones individuales en Spotify, "Toxic" se situó a la cabeza con unas 680.000 reproducciones, mientras que otros grandes éxitos como "Gimme More", "Oops! ... I Did it Again" y "... Baby One More Time" se situaron entre las 400.000 y las 500.000.

Los datos de YouTube muestran que "... Baby One More Time", su single de debut, obtuvo más de 400.000 clics, por lo que es seguro decir que la estrella del pop está haciendo una gran promoción cruzada de sus distintos productos.