Tom Brady lleva a sus hijos a bucear días después de una escapada con su madre Gisele

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Brawls With Couple At Nobu Bahamas ...

OnlyFans Model Joshua Hopkins Brawls With Couple At Nobu Bahamas ... Arrested and Jailed

Addresses New DUI in Stand-Up Set

Tiffany Haddish Addresses New DUI in Stand-Up Set With 'Answered Prayers' Joke

Video Shows Bloody Scene, Bottle Used as Weapon

Thanksgiving Eve Brawl Video Shows Bloody Scene, Bottle Used as Weapon

Destiny's Child Shows Up for 'Renaissance' Film Premiere

Beyoncé Destiny's Child Shows Up for 'Renaissance' Film Premiere

Front Door Almost Broken Down ...

Jillian Barberie Front Door Almost Broken Down ... Middle-of-the-Night Scare

Due to Folks Hatin' Early On

Beyoncé's 'Renaissance' Tour Daughter Blue Ivy Upped Dance Moves Due to Folks Hatin' Early On

Jen & Ben Smooching On Display Couch ... While Furniture Shopping

Kim Kardashian Coming to Netflix w/ Comedy Film ... After Studio Bidding War

No hay señal de su hijo mayor, Jack ... pero podemos ver a sus otros 2 hijos -- que comparte con Gisele -- al frente y al centro y listos para bucear. Había otra niña en el grupo también, pero no está claro quién es ella. En ese caso, si echas un vistazo a su IG, al parecer hay langosta para cenar.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!