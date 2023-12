Un joven filma las secuelas del ataque de un tiburón que se cobró su pierna en Australia

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

GETS HANDSY WITH OPRAH

DREW BARRYMORE GETS HANDSY WITH OPRAH Caresses Her, Fans Cringing!!

Testifies He Punched Teen In Self-Defense

Ja Morant Testifies He Punched Teen In Self-Defense ... Demonstrates Check Ball

Gets Custody of 1 of Chickadee's Kids

Mama June Gets Custody of 1 of Chickadee's Kids

Bloodied After Puck To Face

Sabres' Rob Ray Bloodied After Puck To Face ... Continues To Call Game

Not Talking About Exes' Dating Life

Amy Robach & T.J. Holmes Not Talking About Exes' Dating Life ... 'Gossip Is Toxic'

Get Cheeky During 'MNF' ...

Peyton & Eli Get Cheeky During 'MNF' ... Talk Butts During 'ManningCast'

Bite Cost Him His Leg

Shark Attack Man Films Bloody Aftermath ... Bite Cost Him His Leg

Thanks Fans For Support

Zion Williamson Shrugs Off Fitness Criticism ... Thanks Fans For Support

Stedman Better Step Up!!!

OPRAH DREW'S CARESSING WAS COMFORTING ... Stedman Better Step Up!!!

Añade: "Son mis héroes, me dan fuerzas para seguir con sus mensajes y llamadas, mi único sueño es volver a verlos". Matteo le habló a su amigo por haberle salvado la vida y se disculpó por no haber podido responderle a todos de inmediato.

Escribe: "Puse este video unos momentos después del último mordisco, quería despedirme, nunca pensé que sobreviviría a ese monstruo. Perdí tanta sangre y mi pierna... no sé si me la cortarán toda o me la dejarán por la mitad, pero ya no importa".

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!