El hermano de Yo Gotti, Big Jook, asesinado a tiros en Memphis

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

SON GETS QUALITY TIME WITH HIM DURING PRISON VISIT

TORY LANEZ SON GETS QUALITY TIME WITH HIM DURING PRISON VISIT

... In Return To Ford Field

Calvin Johnson I Expect Cheers & Boos For Stafford ... In Return To Ford Field

HERE'S WHY I LEGALLY CHANGED MY NAME!!!

CARMEN ELECTRA HERE'S WHY I LEGALLY CHANGED MY NAME!!!

GLOWING BRIDE IN WEDDING SNAPS BEFORE DEATH

ANNA 'CHICKADEE' CARDWELL GLOWING BRIDE IN WEDDING SNAPS BEFORE DEATH

PJ'd Up for Nicoola Peltz Beckham ...

Selena and Benny PJ'd Up for Nicoola Peltz Beckham ... Happy 29th!!!

Hits Up LGBTQ-Friendly Bar in L.A.

Jeremy Allen White Hits Up LGBTQ-Friendly Bar in L.A.

Glued To Travis Kelce After Chiefs Victory ...

Taylor Swift Glued To Travis Kelce After Chiefs Victory ... Lovebirds Leave Stadium Hand In Hand

Big Jook Grieving At Funeral ... Before Tragic Shooting Death

No es ningún secreto que entre Dolph y Gotti había una vibra pesada, y ahora, muchos sospechan que esto podría tener relación con el incidente. También vale la pena señalar que la ubicación del asesinato de Jook no está lejos del establecimiento de Gotti, de hecho, está en la misma cuadra. Tampoco está muy lejos de donde tuvo lugar el asesinato de Dolph.

Waiting for your permission to load the Instagram Media.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!