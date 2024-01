Matthew Perry es homenajeado con el tema de 'Friends' durante el bloque 'En Memoria' de los Emmy

El fallecido actor fue destacado en el show del lunes por la noche, al ser elegido como la última persona en aparecer en pantalla en el bloque In memoriam. El segmento estuvo acompañado por la actuación de Charlie Puth , que comenzó cantando "See You Again" para rendir homenaje a varias estrellas de la televisión que han muerto recientemente.

Como dijimos, fue literalmente la última celebridad en aparecer y coincidió justo con Charlie Puth cantando las líneas finales de "'Cause you're there for me too". Fue bien emotivo.