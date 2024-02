La Roca y la WWE son criticados por alterar la historia de Cody Rhodes y Roman Reigns

You have notifications blocked

You Be the Judge

Stars and Scars You Be the Judge

Bill Maher Note to Music Lovers ... $$$ Isn't Everything!!!

Jersey Boys Bring Down The House

Joined By Bruce Springsteen On Stage ...

Jon Bon Jovi Joined By Bruce Springsteen On Stage ... Jersey Boys Bring Down The House

Party Here If You Win SB!!!

Taylor Swift and Travis Kelce Strip Club Offers $1 Million Couple's Package ... Party Here If You Win SB!!!

Jay-Z's Pre-Grammy's Party Celebs Cram Into Hollywood Hills Club ... Kim K and OBJ Attend

Dognapping Case Suspect Arrested For Alleged Robbery ... Dog Still Missing

Dua Lipa Movie 'Argylle' Bombs at Box Office ... Despite Incredible Cast

The Rock WWE Fans Criticize New Storyline ... Dwayne Skipped The Line!!!

Britney Spears Shares Throwback Pic of Jamie Lynn ... Crops Out Mom?!?

Así que parece claro que La Roca quiere el título, y ahí es donde la gente está empezando a expresar su frustración porque pareciera que la WWE ya no está realmente interesada en promover el viaje de Cody Rhodes. Básicamente, han apoyado a un luchador diferente en el ring, y si miramos lo que está pasando en X, los aficionados simplemente no están totalmente a bordo.

Como informamos anteriormente, Dwayne desafío a Roman Reigns a principios de enero durante una aparición sorpresa en RAW, donde le preguntó si él debería estar sentado "at the head of the table".

Old news is old news!

