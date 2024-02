Marvel se estaba alejando de Jonathan Majors incluso antes de la condena

Por supuesto, solo terminó siendo condenado por lo que pasó fuera del carro, no por lo que ocurrió en el interior, ya que en esos casos los fiscales aseguraron que había realmente maltrato de su parte . Inmediatamente después, Marvel anunció que no iba a trabajar más con Majors en el futuro. No se demoraron ni un segundo.

Dicen que la próxima película de "Avengers", que iba a llamarse "The Kang Dynasty", ya no va a incluir el nombre del personaje de Majors y están reescribiendo las próximas películas para eliminar a Kang por completo o para marginarlo y convertirlo en una nota al pie de página en la trama. Es una carga pesada, pero todo el mundo esperaba que así fuera.

Citando fuentes, THR dice que Marvel ya estaba haciendo movimientos para minimizar la participación de Kang en las próximas películas, y la aparente razón, el dinero. Parece que la aparición de Majors en "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" no fue un éxito financiero (definitivamente no lo fue) y debido a eso sintieron que la audiencia simplemente no estaba de humor para ver más de Kang.