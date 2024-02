Madonna retira una foto de Luther Vandross a petición de sus representantes

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Jennifer Lopez revela qué celebridades rechazaron aparecer en "This Is Me... Now"

La diva ha querido rendirle homenaje a sus difuntos amigos y compañeros famosos -incluyendo a Herb Ritts , Freddie Mercury y Keith Haring , todos ellos fallecidos por complicaciones relacionadas con el sida- con un montaje fotográfico en medio de su actuación de "Live to Tell".

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!