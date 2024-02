A Kim Kardashian le molesta que Kanye discuta por sus hijos en redes sociales y no en la mediación

You have notifications blocked

Nos dicen que Kanye no ve a sus hijos a menudo. A veces durante meses, y Kim cree firmemente que sus hijos necesitan consistencia, la cual ella está intentando proporcionar. Kanye lleva una vida nómada, yendo a Japón, Italia, Francia, Arabia Saudí, etc., y ella es la base que sostiene a los niños.

Además, Kanye le dijo a sus hijos que la escuela no es necesaria, algo con lo que Kim no está de acuerdo.

Una fuente dijo: "La única solución que Kanye ha ofrecido en protesta a la escuela -en la que los niños han estado desde preescolar- ha sido colocarlos con profesores no acreditados y en su propia escuela -Donda- la cual no está acreditada y ha estado plagada de demandas".

