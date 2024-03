El ex de Megan Fox, Brian Austin Green, dice que la estrella de "Love Is Blind" no se debería comparar

You have notifications blocked

Brian y Megan estuvieron casados 11 años entre 2010 y 2021, y tuvieron 3 hijos juntos. Ahora está comprometido con la ex alumna de "Dancing With the Stars" Sharna Burgess, con quien comparte un hijo, Zane Walker.

Conversamos con el actor de "Beverly Hills, 90210" en Bristol Farms, en Woodland Hills, y el actor de 50 años le dijo a TMZ que no fue prudente que Chelsea se comparara con su ex esposa. Lo dijo con franqueza: "Parece que te estás abriendo a la crítica".

La estrella de "Love is blind" no se debería comparar...

