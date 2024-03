Nigel Lythgoe afirma que los correos electrónicos refutan las acusaciones de agresión sexual de Paula Abdul

En los documentos legales presentados el martes, queda claro que Nigel está tomando una postura combativa contra su ex amiga y compañera de trabajo en "American Idol" y "So You Think You Can Dance", llamándola una "fabulista bien documentada, con una larga historia de contar historias salvajes que están desvinculadas de la realidad y están diseñadas principalmente para atraer la atención y hacer que Abdul parezca ser la víctima de una terrible desgracia".