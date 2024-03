Camila Cabello revela por qué ella y Shawn Mendes se separaron por segunda vez

You have notifications blocked

La diversión no terminó allí para Camila, ya que fue vista de vacaciones con Drake en las islas Turcas y Caicos el pasado mes de diciembre. Sin embargo, Camila aclaró que no todo fue diversión, también fue un viaje de trabajo... etiquetándolo como "vacaciones de amigos".

Drake and Camila Cabello hanging out in Turks & Caicos. pic.twitter.com/RToy1IibNN

Camila dijo que volvió a salir con él en un impulso, pero pronto se dieron cuenta de que no estaba funcionando y que no necesitaban forzar la relación. Camila recordó decidir solo para ser amigos con Shawn ... Diciendo que ella y Shawn terminaron en buenos términos.

La cantante fue a "Call Her Daddy" de Alex Cooper, donde reveló que su reunión con Shawn terminó tan rápido como empezó. Al parecer, ella y Shawn se dieron cuenta de que a pesar de su caliente aparición en Coachella 2023, no eran tan buena pareja pensaban.

¡Simplemente no me sentía bien!

