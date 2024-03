Drake Bell denunciará acoso infantil en un nuevo documental de Nickelodeon

You have notifications blocked

En cuanto a Peck, recientemente fue señalado por otras ex estrellas infantiles: los chicos de "Boy Meets World" dijeron que estaba en su mundo por ese entonces, y mirando en retrospectiva, lamentan su afiliación con él en su momento. Vale la pena señalar que no alegan ningún delito contra Peck explícitamente.

El martes se dio a conocer que el actor será una de las ex estrellas infantiles que hablará en el próximo documental "Quiet on Set", que se emite el 17 y 18 de marzo. En el teaser del documental, Drake aparece al final, confirmando que va a compartir su historia.

