La estrella de "Euphoria" Nika King dice que lleva 6 meses sin pagar el alquiler

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Nika dice que la gente le sigue preguntando cuándo se emitirá la tercera temporada de la exitosa serie de HBO, pero ella se encoge de hombros, básicamente admitiendo que simplemente no lo sabe. Luego, continúa diciendo que sin grabaciones no puede permitirse el lujo de pagar el alquiler y no lo ha hecho durante 6 meses.

No he pagado la renta en 6 meses...

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!