Un hombre desnudo se sumerge en el tanque de agua de un Burger King en Colombia

Aunque los tanques de agua no estén en las operaciones reales de Burger King, la óptica de esto, obviamente, no se ve bien.

En su comunicado dijeron: "Nuestra clientela puede estar segura de que esto fue un hecho aislado que lamentamos profundamente y no afecta a la calidad de nuestros productos de ninguna manera, ya que no utilizamos el agua de dicho tanque para nuestras operaciones".

Afortunadamente, la compañía se apresuró en decirle a todos que no había riesgo de contaminación aquí. Dicen que estos tanques son solo reservas y no se utilizan en la preparación de alimentos o limpieza de las instalaciones.

