Andy Cohen responde a las acusaciones de Leah McSweeney y amenaza con demandarla

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Los abogados de Andy terminan diciendo: "La verdad importa. Los litigios no pueden ser utilizados para crear noticias falsas. Y no puede ser utilizado como un vehículo para difundir mentiras falsas y maliciosas, en apoyo de un chantaje. Exigimos que emita una retractación pública inmediata y pida disculpas al Sr. Cohen. Cada día sin hacerlo no hace sino aumentar los daños sufridos por el Sr. Cohen".

Señalan que no hay detalles incluidos respecto a este alegato, lo que sugeriría que no sabe nada concreto porque simplemente no es cierto. Sus abogados creen que esta imprudente demanda de Leah contra Andy solo busca obtener titulares y potencialmente dinero.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!