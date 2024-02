Leah McSweeney, de "Real Housewives Of New York", demanda a Andy Cohen y a Bravo por discriminación

You have notifications blocked

Leah está demandando por daños y perjuicios no especificados. Alega que la producción la discriminó sobre la base de su conocido problema con el alcohol y otros asuntos y no hizo ningún tipo de acomodamiento durante su tiempo en los programas.

Fuentes con conocimiento directo también le dicen a TMZ que muchas de estas afirmaciones han sido expresadas por Leah anteriormente y, según su conocimiento, las acusaciones fueron encontradas inexactas. Las fuentes también nos recuerdan que Andy no ha sido un ejecutivo en Bravo desde 2013, por lo que técnicamente no es ni siquiera su jefe ni tiene la última palabra o más influencia que cualquier otro productor que trabaja en la franquicia.

La ex estrella de la telerrealidad también afirma que el anfitrión de "Watch What Happens Live" consumía cocaína con otras esposas y estrellas de Bravo y supuestamente premiaba a las que participaban consumiendo drogas con buenas ediciones en televisión.

Andy Cohen ha sido golpeado con una demanda por una ex integrante de "Real Housewives of New York", la estrella Leah McSweeney , quien está alegando el mismo tipo de cosas que Brandi Glanville.

... Ex de "Real Housewives of New York"

