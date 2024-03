El testamento de Matthew Perry deja más de $1 millón a un fideicomiso

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Su fallecimiento conmocionó a Hollywood, y sus compañeros de "Friends" lo han pasado mal. Matt fue reconocido en un emotivo homenaje en los Emmy de este año, cortesía de Charlie Puth . También fue honrado durante el segmento in memoriam en los Oscar el domingo, mientras Andrea Bocelli y su hijo Matteo cantaban "Time to Say Goodbye".

No sabemos quiénes son los fiduciarios, pero Matthew especifica en su testamento que cualquier hijo que pueda haber tenido después de 2009 no tiene derecho explícito a su fortuna. Por cierto, nunca tuvo hijos.

Los documentos enumeran el valor de sus propiedades personales en poco más de $1 millón al momento de su fallecimiento. Cabe destacar que este millón de dólares es lo que los ejecutores encontraron como activos adicionales que aún no están en este fideicomiso privado. En otras palabras, no refleja con precisión su patrimonio neto. De hecho, es probable que Matthew tuviera muchos millones más; esto es simplemente adicional.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!