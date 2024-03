Kristin Cavallari explica cómo conoció a su nuevo novio Mark Estes

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Una vez juntos, la pareja no perdió el tiempo y salieron antes del Día de San Valentín y Mark incluso conoció a los hijos de Kristin, que comparte con su ex marido Jay Cutler.

Waiting for your permission to load TikTok Post.

No es exactamente "How I Met Your Father", al menos no todavía, pero Kristin Cavallari está contando cómo conoció a su nuevo novio Mark Estes , mucho más joven que ella, y como la mayoría de las cosas por estos días, comenzó con ella revisando su celular.

Let’s Be Honest with Kristin Cavallari

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!