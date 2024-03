El video del incidente de Alaska Airlines ha sido borrado

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Sin embargo, el ex gerente de calidad de Boeing - John Barnett- estuvo en "TMZ Live" para dejar claro que no estaba de acuerdo con esa decisión, porque afirmó que Boeing estaba ignorando temas de seguridad importantes.

En su carta, Homendy dice que luego se puso en contacto con el CEO de Boeing -Dave Calhoun- para obtener los nombres, pero él le informó que no podía proporcionar esa información, sosteniendo que Boeing no tenía registros de los trabajos realizados.

La presidenta de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte - Jennifer Homendy- le escribió una carta el miércoles al Comité de Comercio del Senado, diciendo que todavía no saben qué empleados de Boeing participaron en la reparación de la puerta. Habían solicitado la lista de nombres cuando el informe preliminar sobre la investigación reveló que la puerta no tenía pernos durante el susto en pleno vuelo el 5 de enero.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!