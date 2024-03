Travis Kelce en conversaciones para presentar "Are You Smarter Than a Fifth Grader?"

You have notifications blocked

Por supuesto, si Kelce consigue el papel no sería su primera incursión en el mundo de la televisión. Una vez estuvo en un reality show de citas llamado "Catching Kelce". También fue el famoso presentador de "Saturday Night Live" el año pasado. Y no se olvide que aparece en cámara semanalmente con su hermano - Jason - en su pódcast ultra-popular "New Heights".

La estrella de los Kansas City Chiefs y los representantes de Prime Video están trabajando para llegar a un acuerdo que convertiría al tres veces campeón del Super Bowl en el rostro de un reinicio de "Are You Smarter Than a Fifth Grader?", según Variety .

