Jonathan Majors se mantiene en forma para un nuevo rol, no le preocupa la demanda

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Jonathan Majors no está preocupado por la nueva demanda de su ex novia Grace Jabbari , en cambio, se está poniendo en forma para lo que parece ser un nuevo rol en una película.

No le preocupa la demanda de su ex novia...

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!