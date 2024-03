Josh Peck recibe cientos de comentarios sobre su silencio en la historia de abuso de Drake Bell

You have notifications blocked

Hubo un montón de idas y vueltas y finalmente Josh dejó claro que él y Drake simplemente no tuvieron contacto después del show... en otras palabras, no son amigos.

Si usted no está familiarizado en el tema, Drake y Josh no han sido cercanos en absoluto últimamente, y su aparente disputa surgió cuando Josh se casó hace varios años -una boda a la que Drake no fue invitado- lo que generó su molestia e incluso se quejó públicamente.

Como hemos dicho, ni Josh ni Drake han pronunciado una palabra sobre el documental, pero teniendo en cuenta sus recientes problemas -incluyendo una ruptura- tal vez no es de extrañar que Josh no esté corriendo para apoyar a su antiguo compañero durante estos difíciles momentos.

La ex estrella infantil publicó un nuevo video en las redes sociales esta semana, esto después de que el explosivo documental sobre Nickelodeon salió al aire, y Josh no parece dispuesto a abordar lo evidente de forma seria, ya que se ha limitado a hacer tontos videos de TikTok.

