Tiffany Haddish dice que lleva casi tres meses sobria, asegura que se lo ordenó el juzgado

Pero, no se dejen engañar. Haddish no lo está haciendo totalmente por iniciativa propia, también afirma que un juez le ordenó que dejara cualquier sustancia.

La comediante se unió a "The Conversation with Amanda de Cadenet" el viernes, donde reveló que está llevando una vida sobria por estos días y que no ha bebido ni fumado ni hecho cualquier otra cosa en unos 72 días.

Tiffany Haddish está viviendo una vida recta, pues asegura que no ha bebido ni fumado por más de dos meses, aunque admite que no ha sido totalmente por elección.

The Conversation with Amanda de Cadenet

