Ex novia de Matthew Perry dice que su muerte no fue un shock

La actriz de "The Bold and the Beautiful" salió con la estrella de "Friends" desde 2002 hasta 2003, y le dice a Soap Opera Digest que él estuvo 100% sobrio durante todo el tiempo que estuvieron juntos, lo que ella llamó el mejor regalo para ella y un respiro para Matthew de sus demonios personales.

Mientras que la muerte de Matthew Perry conmocionó a sus fans y amigos cercanos, su ex novia Maeve Quinlan no está en ese grupo, ya que dice que todos lo fueron perdiendo poco a poco durante años debido a la adicción.

