Suge Knight reacciona desde la cárcel a las redadas de Diddy: "Estás en peligro"

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Suge dice que sus pensamientos y oraciones están con los hijos de Diddy, en particular con Justin y King Combs , quienes fueron detenidos y esposados, pero no arrestados, mientras los federales llevaban a cabo el allanamiento en Los Ángeles.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!