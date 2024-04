Las Kardashian le dieron su bendición al pódcast de Caitlyn Jenner y Lamar Odom

You have notifications blocked

A propósito, Caitlyn y Lamar no tienen planes de hablar de la familia, ya que solo tratarán temas relacionados al deporte. Por lo tanto, los KarJenners no temen a que se filtre ninguna polémica.

Ahora bien, Caitlyn no le ha dicho a Kris sobre el proyecto, pero nos dicen que no ha habido ninguna tensión al respecto. Hay que suponer que una de las hijas le avisó a Kris, ya que no es una familia que tienda a guardar secretos... al menos entre ellas.

Fuentes cercanas a Caitlyn le dicen a TMZ que habló con su ex hijastra, Khloe Kardashian, después de que el año pasado hubiese una posible colaboración con el ex marido de Koko. Nos dicen que Khloe apoyó mucho el proyecto que rinde homenaje al famoso reality show de la familia con su título, "Keeping Up With Sports".

