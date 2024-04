Protagonista de "Freaks and Geeks" y "Happy Gilmore" muere a los 82 años

You have notifications blocked

Ella dice: "Su ausencia ha dejado un vacío en mi vida que en estos momentos me parece insuperable. Mientras intento atravesar este proceso de duelo, me consuelan los recuerdos que compartimos y el increíble impacto que tuvo en los que le rodeaban. Su espíritu, su humor y su amor formarán parte de mí para siempre".

La hija del actor - Gudrun- dio la triste noticia, diciendo que su padre falleció el lunes después de una breve enfermedad. Ella no reveló qué enfermedad padecía ni dónde exactamente murió... no se compartieron más detalles.

