Drake Bell defiende a los padres de los niños que sufrieron abusos tras las críticas de "Quiet on Set"

Los ex participantes de "All That" Giovonnie Samuels y Bryan Hearne , que asistieron a la proyección con Drake, tampoco creen que los padres tengan la culpa. Al igual que Drake, Giovonnie y Bryan piensan que debería haber un enlace que represente al niño y esté en el plató para defender a cualquier actor joven.

En palabras de Drake, los padres realmente no tienen la culpa aquí, a pesar de que las redes sociales han destrozado a muchos de ellos después de escuchar los horribles testimonios de las ex estrellas de Nickelodeon.

Drake añade: "Algunos de estos fueron nuestros primeros trabajos. Para algunos de nuestros padres era su primera vez en el set y estaban aprendiendo con nosotros. Así que decir 'Oh, los padres deberían haber intervenido con esto y aquello', no, debería haber alguien con experiencia que pueda decir, oye sabes qué, este niño parece incómodo, voy a llevarlo con sus padres y traerlos aquí, '¿Te sientes cómodo haciendo esto?'".

