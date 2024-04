Steve Burns, protagonista de "Pistas de Blue", opina sobre la saga de "Quiet on Set"

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Waiting for your permission to load TikTok Post.

Steve añade: "No tengo ninguna idea particular de todo eso. Me enfrento a ello como cualquier otra persona, con horror y angustia. Es terrible ver cómo se desarrolla. No sé qué más decir, aparte de que es desgarrador".

Steve Burns dice que no tenía ni idea de que algo andaba mal en Nickelodeon mientras trabajaba en la cadena. Esto, en medio de las acusaciones hechas en "Quiet on Set".

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!