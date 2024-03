Josh Peck rompe el silencio sobre las acusaciones de "Quiet on Set"

You have notifications blocked

Blanket Jackson le pide a un tribunal que su abuela no use la herencia de Michael Jackson para pagar a sus abogados

La única cosa que Josh no precisa en su declaración es si alguna vez experimentó algo indecoroso él mismo, o si estaba al tanto de lo que estaba pasando con Drake en el momento, pero de acuerdo a sus palabras, parece seguro suponer que probablemente no sabía nada al respecto.

Josh escribe: "Terminé el documental "Quiet on Set" y me tomé unos días para procesarlo. Me puse en contacto con Drake en privado, pero quiero brindarle mi apoyo a los supervivientes que fueron lo suficientemente valientes como para compartir sus historias de abuso emocional y físico en los platós de Nickelodeon con el mundo".

La ex estrella de Nick rompió su silencio sobre "Quiet on Set" el jueves, esto en medio de la creciente presión de los fans, quienes lo estaban empujando para que dijera algo mientras seguía publicando cosas en sus redes sociales sin abordar el tema.

