El Chapo echa de menos a su mujer y a sus hijas en prisión y le ruega al juez por visitas y llamadas

Eso no es todo, el ex señor de la droga también le está pidiendo a la corte que le siga permitiendo 2 llamadas de 15 minutos al mes con sus hijas, lo que se cortó el pasado mes de mayo. Él sugiere que esto es obra de los federales en represalia a su intento de que desechen su caso.

Y añade: "Y como respuesta, han decidido castigarme, no dejándome hablar con mis hijas. Hasta el día de hoy no me han dicho si ya no me darán llamadas con mis hijas. Por eso lo molesto, ya que usted autorizó esas dos llamadas al mes. Por eso pido su intervención, ya que es una discriminación sin precedentes en mi contra".