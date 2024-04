Jeezy retira la petición de custodia principal en el divorcio de Jeannie Mai

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Jeezy también dice el hecho de que Jeannie esté reclamando que su posesión de armas es la razón por la que ella no quiere que vea a su hija no es justo, porque siempre ha tenido armas y nunca ha puesto a su hija en peligro.

Waiting for your permission to load the Instagram Media.

Waiting for your permission to load the Instagram Media.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!