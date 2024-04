La ex de un antiguo coprotagonista de JLo afirma que fingió una relación darle bombo a la película

You have notifications blocked

Melanie también señaló cuando Ellen DeGeneres le preguntó directamente en su programa, "¿No tiene novia?", y J Lo se hizo la tonta, alegando que no sabía. Eso no es exactamente lo que Jennifer dijo, por cierto, pero definitivamente hizo parecer como que no estaba segura.

Melanie Iglesias criticó a J Lo en el podcast "No Chaser" por la forma en que actuó durante la rueda de prensa de "The Boy Next Door" en 2015, alegando que se tomaba de la mano con Ryan en los after-parties y actuaba como si estuvieran juntos, pese a que sabía muy bien que tenía novia.

Jennifer Lopez hizo que su ex coprotagonista Ryan Guzman fingiera su estado sentimental para darle bombo a su película de hace casi 10 años, o al menos así lo afirma la ex novia del chico, que estaba con él por ese entonces.

