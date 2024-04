Jason Griffith, actor de doblaje de "Sonic", reacciona al casting de Keanu Reeves

You have notifications blocked

Aun así, Jason deja claro que no está resentido por no aparecer en las películas y dice que entiende que los productores quieran mantener las cosas frescas y que han introducido a mucha gente nueva en la franquicia "Sonic".

Por supuesto, esta no es la primera vez que Jason ha sido pasado por alto durante el casting para las películas de "Sonic". Recordemos que Jason, que le puso su voz tanto a Sonic como a Shadow en los juegos durante casi una década, no fue elegido para interpretar al célebre erizo... ese papel fue para el cómico Ben Schwartz .

Jason le dice a TMZ que cree que Keanu es la elección perfecta para interpretar al antihéroe Shadow the Hedgehog en la tercera película de "Sonic". Como dice Jason, nunca le pidieron que le pusiera voz al papel para la próxima película, por lo que no se siente como Keanu le haya "robado" su parte.

Al actor de doblaje Jason Griffith no le quita el sueño que Keanu Reeves vaya a interpretar al personaje al que puso voz en los videojuegos y la serie de televisión "Sonic the Hedgehog".

