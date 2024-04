Actriz afirma que fue despedida por publicar un post vestida de Blancanieves

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

La magia podría seguir viva después de todo... ¡Solo no rompas el personaje y no dejes que nadie sepa que eres una persona real! Nos hemos puesto en contacto con Disney, pero hasta ahora no hay respuesta.

Waiting for your permission to load the Instagram Media.

Waiting for your permission to load the Instagram Media.

Francamente, toda la explicación de cuál fue exactamente el problema es un poco confusa, no parece que la propia Sophia entienda por qué sus jefes estaban tan enfadados, pero en pocas palabras, parecían estar enojados, porque ella estaba sugiriendo que era Blancanieves de niña, a pesar de que Sophia dice que eso no es claramente lo que estaba implícito en sus fotos.

Waiting for your permission to load the Instagram Media.

En este caso en particular, nos dicen que la integridad de los personajes que valoran se ha roto, así que han tenido que hacer lo que tenían que hacer. En cuanto a los rumores de que Blancanieves está "prohibida" en sus parques, nuestras fuentes afirman que no podría estar más lejos de la realidad y que eso nunca ocurrirá... y que si vas a cualquier parque de Disney hoy en día, el personaje estará allí siendo interpretado por otra actriz.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!