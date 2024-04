Ellen DeGeneres dice que la echaron del mundo del espectáculo en su nuevo monólogo

You have notifications blocked

También dijo esto: "Honestamente, estoy haciendo bromas sobre lo que me pasó, pero fue devastador, de verdad. Simplemente odié la forma en que terminó el programa. Yo amaba mucho ese programa y odié que la última vez que la gente me vio fuera de esa manera".

Y añadió: "El odio continuó durante mucho tiempo y yo intentaba evitar ver las noticias. La chica de 'sé amable' no era amable. Ese era el titular. Me convertí en un personaje unidimensional que regalaba cosas y bailaba subiendo escalones... ¿Bailaría una persona mala subiendo escalones? Si hubiera terminado mi programa diciendo: 'Vete a la mierda', la gente se habría sorprendido gratamente".

Ellen dijo: "¿Qué más puedo decirte? Oh sí, me echaron del mundo del espectáculo. No hay gente mala en el mundo del espectáculo".

