Trump se queja del frío en los juzgados y se pierde el cumpleaños de Melania

Hasta el momento, no parece haber mucha confirmación sobre lo helado que es el tribunal de parte de los periodistas que están sentados y siguiendo el juicio. Un periodista señaló que es un poco fresco, pero no tan frío como Trump está haciendo pensar.

El ex Presidente apuntó que la sala de audiencias suele ser muy fría, pero sugirió que lo estaban haciendo deliberadamente para hacerle daño, al igual que todo lo demás en el juicio, desde su punto de vista. Dijo que no debería ser tan difícil de calentar el lugar, pero luego lo aceptó, diciendo que estaba bien.

