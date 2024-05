Kim Kardashian y Odell Beckham Jr. se separan

You have notifications blocked

La pareja terminó mostrando un poco de afecto con el tiempo , en particular en el after party de los Oscar que dio Jay-Z y Beyoncé, donde Kim fue vista agarrando la cara de Odell. En realidad nunca los vimos besarse ni nada, pero eso fue lo más cerca que alguna vez estuvieron.

Fuentes con conocimiento directo le confirman a TMZ que la estrella de reality fundadora de SKIMS y la estrella de la NFL ya no se ven, pero no hay dramas.

