La película de acción de Ryan Gosling "The Fall Guy" fracasa en taquilla

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Según los informes, el presupuesto de "The Fall Guy" fue de unos 140 millones de dólares, por no hablar de todo el marketing que se usó para promocionarla, así que sí, fue una inversión bastante cara.

Waiting for your permission to load the Instagram Media.

Puede que a primera vista no parezca una mala recaudación, pero teniendo en cuenta lo que costó producir esta película, no son buenas noticias para Universal, el estudio que la distribuyó.

La aparentemente interminable campaña de prensa de Ryan Gosling para su nueva película de acción aparentemente no convenció a los posibles espectadores, porque la película no lo hizo muy bien, aunque esto aún no ha terminado.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!