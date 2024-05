Kim Kardashian abucheada sin piedad en el roast de Tom Brady

You have notifications blocked

Justo después del cameo de Will Ferrell como Ron Burgundy en el que mencionó la línea clásica de "Anchorman", "La vagina de una ballena", dijo inmediatamente: “Lo que me recuerda que Kim Kardashian está aquí". Continuó diciendo que muchos hombres negros "celebran en su zona de anotación".

La estrella de reality fue una de las muchas celebridades que estruvo el domingo por la noche en el especial de Netflix: "The Greatest Roast of All Time: Tom Brady", y cuando finalmente fue presentada por Kevin Hart para subir al podio a decir unas palabras, la gente no parecía feliz de verla.

