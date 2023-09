La casa de 'La tribu de los Brady' se Vende por 3,2 millones Dólares

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Protested by Commies Near Chicago

Jason Aldean Protested by Commies Near Chicago ... Burn, Stomp U.S. Flag

This Device Comes in Handy

Digital Tape Measure Gauge Length Using High Tech ... This Device Comes in Handy

And He Kind of Respects It 🤷🏾‍♂️

Tink Yeah, I Assaulted Hitmaka!!! And He Kind of Respects It 🤷🏾‍♂️

THIS is what makes You Beautiful!!!

Harry Styles THIS is what makes You Beautiful!!!

Returns To Social Media To Rip NYG

Chiefs' Kadarius Toney Returns To Social Media To Rip NYG ... After Blowout Loss

Fernando Tatis Jr. Honoring Kobe During L.A. Series ... With Custom Cleats

No obstante, Danny está emocionado: "Este fue el acuerdo más loco de mi carrera. No hay manera de comparar una casa como esta. ¿Voy a comparar a la casa de 'Solo en casa' o la casa de Larry David en 'Curb'? En última instancia, fue al comprador adecuado. Un coleccionista que la utilizará para eventos y recaudaciones de fondos y será el administrador de una pieza icónica de la historia de la cultura pop".

HGTV no solo no se acercó ni remotamente a lo que quería inicialmente, sino que la red parece haber hecho la pérdida de la casa. Esperemos que los índices de audiencia del programa hayan valido la pena, pues trabajaron mucho en esta casa, tanto por dentro como por fuera.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!