Kimberly, la ex mujer de Hugh Hefner, defiende a Hef y critica a Crystal y a sus ex novias

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Save Nearly $60 On This Refurbished iPad Air!!!

Apple Save Nearly $60 On This Refurbished iPad Air!!!

But Ozempic Take Not Medically Valid

Dr. Terry Dubrow Jillian Knows Fitness ... But Ozempic Take Not Medically Valid

Mural Pops Up Before Chiefs Game

Taylor Swift Mural Pops Up Before Chiefs Game ... Baltimore's Version!!!

Dragged for Trying to Raise $$$ ...

Alyssa Milano Dragged for Trying to Raise $$$ ... For Son's Baseball Trip

Eminem Doomsday For Benzino ... Motel-Hopping, No-Neck Having Bum!!!

Moves Back into Blueface's Crib with Their Kid

Chrisean Rock I'm Home, Daddy!!! Moves Back into Blueface's Crib with Their Kid

Hugh Hefner Su ex mujer Kimberly lo defiende... Critica a Crystal y a sus ex

After Backstage Beatdown Of Rival Big Lex

Joseline Hernandez Sentenced To Probation After Backstage Beatdown Of Rival Big Lex

Bumped Up On Lineup 👀

Mary J. Blige Back On Lovers & Friends Fest!!! Bumped Up On Lineup 👀

I Fired The 'F***ing Bonehead' Who Filed Divorce Docs

Tyreek Hill I Fired The 'F***ing Bonehead' Who Filed Divorce Docs

'Biggest Loser' Trainer Dolvett Quince Owes Me $10K ... Ex-Wife Claims in Docs

After Crashing In World Cup

Mikaela Shiffrin Olympics Star Hospitalized After Crashing In World Cup

Banged Up After Crash

Ferrari Up For Auction ...

Michael B. Jordan Ferrari Up For Auction ... Banged Up After Crash

Kimberly dice que no es justo que Hef no esté aquí para defenderse y lo elogia como un "pionero del libre pensamiento y expresión" y una "voz líder detrás de algunos de los movimientos sociales y culturales más significativos de nuestro tiempo, abogando por la libertad de expresión, la integridad, las libertades sexuales y los derechos civiles".

Kimberly, que estuvo casada con Hef desde 1989 hasta 2010 y tuvo dos hijos con él, le dice a TMZ que Crystal, desde su perspectiva, no tiene credibilidad y asegura que en realidad era ella quien estaba explotando a Hef mientras él aún estaba vivo y no al revés.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!