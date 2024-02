Los fans de Nicki Minaj hacen trending #Scammys tras falsa victoria en los Grammy

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

No Taylor Swift This Week ...

Christian McCaffrey's Mom No Taylor Swift This Week ... Family Over Fanhood!

Arrested For DWI Third Time or More

Patrick Mahomes Sr. Arrested For DWI Third Time or More

Comedian Shane Gillis Set to Host SNL ... After Racist Jokes Firing

Double Masks Up For Music Video ...

Kanye West Double Masks Up For Music Video ... Michael Myers/Jason Unite!

Ready to Party All Night Long...

Glen Powell Ready to Party All Night Long... Hanging w/ Giggly Models

Grammys Are One Big Scam ...

Nicki Minaj Fans Grammys Are One Big Scam ... After Mistaken Win Tweet

Nicki ya ha pasado por esto antes, lleva 12 nominaciones sin llevarse un premio. También fue nominada a Mejor Canción Escrita para Medios Visuales, pero perdió frente a Billie Eilish y FINNEAS por "What Was I Made For?". ¡Cuando llueve, diluvia!

Congrats Best Rap Song winner - "SCIENTISTS & ENGINEERS" @killermike ft. André 3000, @1future and @ErynAllenKane . #GRAMMYs 🎶 WATCH NOW ⤵️ https://t.co/OuKk34kvdu

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!