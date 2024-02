TMZ Investiga explora el acuerdo prenupcial de Kevin Costner y Christine Baumgartner

You have notifications blocked

You have notifications blocked. Unblock.

Didn't Know For Years

Russell Crowe 'Robin Hood' Stunt Fractured Legs ... Didn't Know For Years

Bethenny Frankel 'Today' Cohost Role is Honor ... Blasts Kelly Rowland For 'Diva Expectations'

Shares 'Psycho' Way He Learns Lines

Pedro Pascal Shares 'Psycho' Way He Learns Lines ... Stuns Fellow Actors

In Volkanovski's Corner At UFC 298

Mark Zuckerberg In Volkanovski's Corner At UFC 298 ... Share Pre-Fight Hug!

... 'I'll F*** You Up!'

MMA Champ Johnny Eblen Prank Nearly Turns Violent ... 'I'll F*** You Up!'

I'm Confident I'm Going To Turn Things Around

Panthers' Bryce Young I'm Confident I'm Going To Turn Things Around ... 'Excited For Year 2'

DID PRENUP REALLY PROTECT HIM?!

KEVIN COSTNER DID PRENUP REALLY PROTECT HIM?! ... TMZ Investigates

Why Dredge Up Sad Past?!

JOHN WAYNE GACY VICTIM'S SISTER BLASTS NEW SERIES Why Dredge Up Sad Past?!

Pero Chris no se mueve y dice que si las cosas fueran mal, le gustaría que las cosas no se complicaran. De hecho, está tan seguro del asunto que le dice a Harvey que un acuerdo abierto lo llevaría a cancelar su boda por completo.

Las cosas no terminaron muy bien entre Kevin Costner y su ex esposa Christine Baumgartner , quienes pusieron fin a su divorcio a principios de esta semana luego de seis amargos meses, cuando Christine impugnó el acuerdo prenupcial que firmó antes de su boda en 2004.

Old news is old news!

Be First!

Get TMZ breaking news sent right to your browser!