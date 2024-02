You have notifications blocked

Travis Kelce y Patrick Mahomes siguen de fiesta en Las Vegas cantando "We Are the Champions"

Pero el verdadero momento fue cuando Travis, Patrick y compañía, cantaron "We Are The Champions", porque todo el mundo se puso absolutamente loco.

Travis Kelce y Patrick Mahomes siguieron la fiesta el sábado por la noche en Las Vegas, llegando a la discoteca XS en el Wynn de Las Vegas con su equipo mientras cantaban "We Are the Champions" de Queen.

¡CANTANDO "WE ARE THE CHAMPIONS"!

